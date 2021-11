Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt

Am 11.11.2021 kam es gegen 16:50 Uhr vermutlich zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Kreisgymnasiums in der Wilhelm-Sutter-Straße. Die Verursacherin konnte zunächst keinen Fremdschaden am anderen Fahrzeug erkennen, meldete den Vorfall jedoch einen Tag später auf dem hiesigen Polizeirevier.

Bei dem vermutlich Geschädigten handelt es sich um einen dunkelgrauen Pkw, welcher hinten links beschädigt sein könnte.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651-93360 zu melden.

EW/Mo/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell