POL-FR: Hinterzarten: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Hinterzarten - Ortsteil Rinken

Am 12.11.2021 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rinkenstraße auf Höhe des Wanderparkplatzes. Der Geschädigte befuhr mit seinem Kastenwagen die Rinkenstraße als der bislang unbekannte Unfallverursacher aus dem Wanderparkplatz in die Rinkenstraße einfährt. Um einen Unfall zu verhindern, musste der Geschädigte ins Bankett ausweichen und überschlug sich hierbei mit seinem Fahrzeug, sodass er auf seinem Dach zum Liegen kam. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651-93360 zu melden.

