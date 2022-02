Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar/ESD Goslar für die Zeit von Fr, 11.02.2022, 12:00 Uhr bis So, 13.02.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Goslar - Am frühen Freitagabend meldet ein 51-jähriger Goslarer, dass er beim Ausparken auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes einen Pkw touchiert habe. Bei der Unfallaufnahme nehmen die eingesetzten Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr und bieten einen freiwilligen Alcotest an. Dieser ergibt einen Wert von 0,31 Promille. Da ein Verkehrsunfall ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille als Ausfallerscheinung gewertet werden kann, wird der Fahrer für eine Blutprobenentnahme zur hiesigen Dienststelle verbracht. Der Führerschein wird beschlagnahmt. Eine Mitfahrerin des Unfallverursachers sowie der Fahrer und Halter des beschädigten Pkw sind ebenfalls vor Ort, da er von einem Zeugen über den Unfall informiert worden sei. Da dieser Zeuge bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort ist, wird mit ihm später Rücksprache gehalten. Er erklärt, nicht der Mann, sondern ein sehr junges Mädchen sei nach dem Zusammenstoß als Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs ausgestiegen, während der Mann der Beifahrer gewesen sei. Eine Überprüfung ergibt, dass die 20-jährige Mitfahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wird sie an ihrer Wohnanschrift erneut aufgesucht und ihr der Vorwurf einer Unfallverursachung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. Da sie ebenfalls eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille aufweist, wird auch bei ihr eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goslar unter (05321) 339-0.

Trunkenheitsfahrt

Goslar - In der Nacht zum Sonntag meldet ein aufmerksamer Zeuge einen offensichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer. Bei der anschließenden Kontrolle des 36-jährigen Mannes aus Peine durch die eingesetzten Beamten erhärten sich die Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,1 Promille. Auch in diesem Fall ist im Rahmen des entsprechenden Strafverfahrens eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt worden.

i.A. Simson, POK

