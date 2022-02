Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Goslar-Vienenburg - Einbruch in Stallgebäude: Bislang unbekannte/r Täter verschaffte/n sich zwischen Mittwoch, den 09.02.2022, 18.00 Uhr bis Donnerstag, den 10.02.2022, 07.30 Uhr, durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Stallgebäude eines Gehöftes bei Vienenburg-Wennerode. Aus dem Gebäude wurde ein Kompressor der Marke Kaeser Premium entwendet.

Goslar-Vienenburg - Einbruch in Feldscheune: Im Zeitraum von Mittwoch, den 09.02.2022, 16.30 Uhr bis Donnerstag, den 10.02.2022, 10.00 Uhr, hebelte/n bislang Täter die Zugangstür einer Feldscheune in Vienenburg-Lochtum auf. Nach erster Einschätzung wurde jedoch nichts entwendet.

Bad Harzburg - Verkehrsunfall am Donnerstag, den 10.02.2022, 17.00 Uhr: Auf ihrer Fahrt von Oker nach Harlingerode auf der K 70 verlor die 20jährige Fahrerin eines VW Polo aus Goslar im Bereich einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Um dem Gegenverkehr auszuweichen lenkte sie scharf nach rechts und fuhr in den Straßengraben, so dass sich der VW Polo überschlug. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell