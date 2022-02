Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar, 11.02.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Einbruch in Gartenlaube

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Samstag, 05.02.2022, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.02.2022, 15:50 Uhr, gewaltsam in eine Gartenlaube in der Königsberger Straße ein. Hier durchsuchte er die Laube nach Diebesgut und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Seesen

- LKW-Kontrollen

Am Donnerstag, 10.02.2022, wurden in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr am Parkplatz "Ziegenberg" (B 243) Lkw-Kontrollen durchgeführt.

Im Rahmen der Kontrolle wurden neben der Überprüfung der Technik, Sicherheit und Ladung auch die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten überprüft. Hierbei wurden diverse verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt.

Bei den insgesamt zehn kontrollierten Lkw konnten zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung und drei Verstöße gegen die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Zudem war bei zwei kontrollierten Fahrzeugen die Mindestprofiltiefe der Reifen unterschritten. Neben weiteren kleineren technischen Mängeln wurde einem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt aufgrund von Mängeln an der Bremsanlage untersagt.

Die Polizei Goslar wird auch zukünftig gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell