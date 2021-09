Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Diepholz - Pkw nach Verkehrsunfall auf Gleisen gelandet in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz

Kind leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.55 Uhr wurde in Diepholz, Luisenstraße, ein 4-jähriges Kind leicht verletzt. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer war in die Luisenstraße eingebogen, als plötzlich ein kleines Kind auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind. Zum Glück wurde der 4-jährige Junge nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte der Junge den Eltern übergeben werden.

Bruchhausen-Vilsen

Verkehrsunfall

An der Bassumer Straße wurden am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 64-jährige Taxifahrerin aus Asendorf geriet aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mini Cooper. Dessen 69-jähriger Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall geriet das Taxi in die Böschung und kam auf den Bahngleisen der Kleinbahn zum Stehen. Die Taxifahrerin sowie ihr 13-jähriger Fahrgast wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro.

