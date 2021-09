Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Polizei kontrolliert über 900 Fahrzeuge ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz

Über 900 kontrollierte Fahrzeuge

Im Zeitraum vom 16. bis zum 22.09.2021 beteiligte sich die Polizei im Landkreis Diepholz auch an einer EU-weiten Kontrollaktion (RoadPOl-Focus on the Road) zum Thema Ablenkung (wir berichteten). Insgesamt wurden in der Woche über 900 Fahrzeuge, darunter auch Radfahrende, kontrolliert. Gut 80 von ihnen wurden gezielt angehalten, da sie ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Alle Betroffenen müssen nun ein Bußgeld von 100 Euro bezahlen und kassieren auch 1 Punkt in Flensburg. Radfahrende mussten ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro bezahlen. Die Kontrollen der Polizei fanden sowohl aus dem fließenden Verkehr heraus, wie auch als kurze Standkontrollen statt. Besonderes Augenmerk richtete die Polizei dabei auf die Zeiten vor Schulbeginn und nach Schulschluss. Nicht nur die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, sondern alle Dinge die einen Fahrzeugführer*in vom Fahren ablenken, sind gefährlich und führen ganz schnell zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei wird auch nach dieser Kontrollwoche das Thema Ablenkung im Auge behalten und weitere Kontrollen durchführen.

