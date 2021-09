Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Stuhr - Unbekannte zünden Altkleidercontainer in Bruchhausen-Vilsen an ---

Diepholz (ots)

Stuhr-Groß-Mackenstedt

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Eggeseer Straße/Am Großen Heerweg in Groß Mackenstedt ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 78-jährige Stuhrerin befuhr mit ihrem Ford die Eggeseer Straße in Fahrtrichtung Heiligenrode. Beim Überqueren des vorgenannten Kreuzungsbereiches übersah sie den von rechts, aus dem Großen Heerweg querenden, PKW Toyota einer 51-jährigen Stuhrerin. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Anhaltspunkte deuteten darauf hin, dass die 78-jährige Unfallverursacherin zudem unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein im PKW der 51-jährigen befindlicher Hund wurde zudem schwer verletzt und musste vom Tierarzt versorgt werden. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 12000 Euro geschätzt.

Syke-Okel

Werkzeuge entwendet

In der Zeit von Sonntag, 21.00 Uhr, bis Montag, 18.00 Uhr, wurden aus einem Rohbau eines Einfamilienhauses an der Schulstraße mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Die Geräte haben einen Wert von ca. 450 Euro. Wer in der genannten Zeit dort etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen

Brandstiftung

Am Mittwoch um kurz vor 17.30 Uhr setzten bisher noch unbekannte Täter einen Altkleider-Sammelcontainer an der Bassumer Straße 2 in Brand. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden; zurück bleibt ein Sachschaden von ca. 450 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04253 / 938250, zu informieren.

Diepholz

Einbruch

Am Mittwoch im Tagesverlauf von 07.00 bis 20.00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Moorstraße eingedrungen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür. Aus der Wohnung wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell