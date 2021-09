Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schlägerei in Disco Nachtwerk in Sulingen - Festnahme eines Automaten-Aufbrechers in Syke ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Schlägerei an Discothek

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03.40 Uhr, wurde der Polizei über Notruf eine Schlägerei mit mindestens 20 beteiligten Personen in der Discothek Nachtwerk in Sulingen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnten mehrere Discobesucher unerkannt flüchten. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es in der Discothek zwischen einem 25-jährigen Nienburger und einem 27-jährigen Bassumer zu einer Schlägerei gekommen war. Beide standen unter Alkohol und wurden verletzt. Im weiteren Verlauf sollen sich auch andere Besucher der Discothek an der Schlägerei, die sich dann vor die Discothek verlagerte, beteiligt haben. Am Einsatzort bildeten sich wiederholt unterschiedliche Gruppierungen, die aggressiv aufeinander einwirkten. Die so aufgeheizte Stimmung konnte erst durch Unterstützung weiterer Polizeikräfte der umliegenden Polizeidienststellen und zweier Diensthunde beruhigt werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzungen ist bislang nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Gegen mehrere Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Syke-Okel

Automatenaufbruch misslang - Täter gefasst

Ein aufmerksamer Zeuge aus Okel meldete am Sonntag um 06:30 Uhr, dass ein Täter gerade einen Zigarettenautomaten gegenüber der Straße "Achtern Jürns Hoff" aufbricht. Auf Grund seiner genauen Beschreibung kann der Tatverdächtige im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Das Einbruchswerkzeug führte er in einer Fahrradtasche mit sich. Der 17-jährige, der alkoholisiert war und zudem noch unter Drogeneinfluss stand, wurde seinen Eltern übergeben. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Syke-Barrien

Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Ein 56-jähriger Stuhrer befuhr mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg zwischen der Straße "Am Sandberg" und der "Brückenstraße" in Fahrtrichtung Weyhe. Hinter einer Brücke stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde ein Alkoholwert der Atemluft von 1,60 Promille gemessen.

Bassum

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr wurde auf der Parkfläche, die parallel zur Reithalle Wiebusch verläuft, ein neuer Mitsubishi-Geländewagen durch Ein- oder Ausparken eines unbekannten Pkw beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern, hat der Unfallverursacher den Ort verlassen. Wer am Sonntag etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

