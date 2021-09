Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Presseportal der PI Diepholz vom 19.09.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Versicherung Eine 24-jährige Wagenfelderin befuhr am Samstag, 18.09.2021, gegen 14.35 Uhr, die Barver Straße in Wagenfeld mit einem E-Scooter öffentliche Straßen. Da dieser E-Scooter nicht versichert war, wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Ein 59-jährige Mann aus Marl befuhr mit seinem in Polen zugelassenen PKW am Samstag, 18.09.23021, gegen 10.40 Uhr, die Haßlinger Straße in Marl, wo er angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, daß der Mann seit mehr als einem Jahr einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Da er seinen PKW allerdings nicht in Deutschland zugelassen bzw. umgemeldet hatte, verstieß er somit gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Verkehrsunfall Am Samstag, 18.09.2021, gegen 17.45 Uhr, kam es Drebber, Im Flecken Höhe Hausnummer 18, zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr eine 39-jährige Frau aus Syke die genannte Örtlichkeit, als plötzlich in Höhe der Tankstelle ein Radfahrer von rechts kommend die Fahrbahn überqueren wollte, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem 24-jährigen Radfahrer aus Drebber, ohne daß jemand verletzt wurde. Allerdings wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, daß der Radfahrer unter Alkholeinfluß stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

PK Sulingen

Siedenburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf In der Zeit von Freitag, 17.09.2021, ca. 21:00 Uhr, bis Samstag, 18.09.2021, 09:30 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Fahrzeugführer (mutmaßlich mit seinem Pkw) offensichtlich beim Rangieren das Garagentor in der Hinterstraße 19 in Siedenburg. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Roter Fremdlack wurde am beschädigten Garagentor festgestellt. Am Garagentor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter Tel.: 04271/9490 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonnabend, den 18.09.2021, gegen 08.55 Uhr, befuhr die 18 jährige Fahranfängerin aus Weyhe mit ihrem PKW die Leester Straße aus Richtung Ristedt in Richtung Weyhe. Aus bisher ungeklärter Ursache verliert sie die Kontrolle über ihren PKW und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Gegenlenken gerät ihr PKW ins Schleudern und fährt frontal gegen eine Hauswand. Die Fahrzeugführerin wird durch den Unfall leicht verletzt. An der Hauswand entstehen diverse Risse und der PKW ist nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall

Die 27 jährige Bremerin befährt am Sonnabend, den 18.09.2021, gegen 11:15 Uhr, mit ihrem PKW die Bundesstraße 51 aus Richtung Bremen in Richtung Bassum. In Höhe der Einmündung Am Hombach im Ortsteil Nordwohlde wehen zwei Mörtel-Kübel von rechts auf die Fahrbahn. Mit einem stößt die Bremerin mit ihrem PKW zusammen, so dass der Stoßfänger vorn links eingedellt wird. Die Herkunft der beiden Mörteleimer ist noch ungeklärt. Es wurde niemand verletzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

PK Weyhe

---Fehlanzeige---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell