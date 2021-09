Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Graffiti am Schulzentrum in Syke - Verkehrsunfallfluchten in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Syke

Graffiti an Schulzentrum in Syke (Foto)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden am Schulzentrum in Syke in der La-Chartre-Straße eine Vielzahl von Graffitis auf die Schulgebäude gesprayt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, Hinweise zum/zur derzeit unbekannten Täter*in liefern können oder in der Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Syke, Tel. 04242/9690.

Sulingen

Verkehrsunfallfluchten

Die Polizei Sulingen sucht im Rahmen von zwei Verkehrsunfallfluchten nach Unfallzeugen. Im Zeitraum vom 16.09.2021, 12.30 - 14 Uhr wurde ein geparkter Pkw Ford Focus auf dem Kirchenparkplatz an der Langen Straße in Sulingen vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Weiterhin kam es in der Schmelingstraße in Sulingen, in Höhe der alten Grundschule, zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 09.00 und 18.15 Uhr wurde der Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw VW Polo vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Auch hier entstand Sachschaden. In diesem Fall entfernte sich der Unfallverursacher ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Ermittlung der Unfallverursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

