Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Tätersuche mit Hubschrauber in Syke-Gessel - Räder von Pkw in Stuhr entwendet - Einbruch in Tischlerei in Groß-Lessen ---

Diepholz (ots)

Syke - Gessel

Automatenaufbruch / Tätersuche

In der Nacht zum Mittwoch gegen 02.20 Uhr meldeten Anwohner der Polizei mehrere Personen, die an der Einmündung Ristedter Straße / Feldstraße einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufbrechen. Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Der Zigarettenautomat war gewaltsam aufgehebelt worden und einige Schachteln fehlten. Bei der Fahndung und Suche nach den Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und ein Polizeihund eingesetzt. Die Absuche blieb aber zunächst erfolglos. In die Morgenstunden konnte die Polizei einen Pkw in der Nähe des Tatortes stoppen. Kurz nach 07.00 Uhr war einer Polizeistreife das mit zwei Männern besetzte Fahrzeug aufgefallen. Beide wurden zur weiteren Befragung und Ermittlungen festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ob die beiden Männer für den Automatenaufbruch in Frage kommen, müssen die Ermittlungen zeigen.

Twistringen

Pedelec entwendet

Am Samstag wurde in der Zeit von 16:30 bis 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße Höhe der Hausnr. 33 ein verschlossen abgestelltes Pedelec entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2750 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Syke - Barrien

Unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizeikräfte am Montag um 18.30 Uhr bei einem 25-jährigen Weyhe den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Der junge Mann war mit einem VW Golf auf der Sudweyher Straße unterwegs. Außerdem wurde in einer seiner Jackentaschen ein Joint (Marihuana) aufgefunden. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Syker Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Stuhr

Kompletträderdiebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde von einem Mercedes Benz in der Niddastraße ein hochwertiger Satz Kompletträder (AMG-Felgen) im Wert von 5000 Euro entwendet. Die Täter hatten das Fahrzeug auf Pflastersteine aufgebockt und dann die Räder abmontiert. Wer Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, in Verbindung zu setzten.

Sulingen - Groß Lessen

Einbruch in Tischlerei

Im Laufe des Wochenendes von Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 05.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte in Groß Lessen, Stadt, Zugang über einen Zaun zum Firmengelände einer Tischlerei. Sie drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 4500 Euro. Außerdem wurden die auf dem Firmengelände stehenden Firmenfahrzeuge von den Tätern aufgebrochen. Ob auch hier etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen

Verkehrsunfall mit Verletzten

Auf der Bundesstraße 214 im Bereich Groß Lessen ereignete sich am gestrigen Montag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Mann aus Schwaförden leicht verletzt wurde. Gegen 09:45 Uhr wollte ein 46-jähriger aus Varrel mit seinem PKW Opel aus Varrel kommend die B 214 in Richtung Groß Lessen überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 69-jährigen, der mit seinem Audi in Richtung Diepholz unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Audifahrer leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Kirchdorf

Verkehrsunfall mit Verletzten

Montagabend wurde ein 30-jähriger Radfahrer aus Uchte bei einem Verkehrsunfall in Kirchdorf leicht verletzt. Gegen 20:40 Uhr wollte ein 26-jähriger Mann aus Georgien mit seinem PKW Opel von der Bahrenborsteler Straße nach rechts auf die Steyerberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den Radler, es kam zum Zusammenstoß. Der 30-jährige rollte über die Motorhaube des PKW und stürzte auf die Fahrbahn, hierbei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Sowohl der PKW als auch das Fahrrad wurden leicht beschädigt.

Drentwede

Diebstahl aus Scheune

In der Zeit von Freitag bis Sonntag haben unbekannte Täter aus einer Scheune in Drentwede, Schmolte, einen Motocross Schutzhelm und eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet. In der Nacht zum Samstag zwischen 00 Uhr und 02 Uhr hat der Hund auf dem Anwesen angeschlagen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, zu melden.

