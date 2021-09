Polizei Bonn

POL-BN: Containerbrand in Bonn-Holzlar - Verdächtige Person beobachtet - Kripo bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 14.09.2021 kam es auf dem Finkenweg in Bonn-Holzlar zum Brand eines Papiercontainers. Zeugen beobachteten gegen 21:10 Uhr eine verdächtige Person in dem Bereich - nachdem diese etwas in den Container geworfen hatte, brannte diese kurze Zeit später. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer schnell ab.

Zu dem möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

männliche Person

ca. 185 cm groß trug u.a. eine Jeans, einen blau-weiß-gestreiften Pullover und eine Kappe

Das zuständige KK 11 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Angaben zur Identität / zum aktuellen Aufenthalt des beobachteten, möglichen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell