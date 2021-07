Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in der Wormser Innenstadt

Worms, Kirschgartenweg (ots)

In der Nacht vom 17.Juli auf den 18.Juli kommt es durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer zu einem Unfall.

Der Verkehrsteilnehmer befährt den Kirschgartenweg in Richtung Alzeyer Straße und überfährt eine dortige Warnbake an einer Fahrbahnverengung. Der Verkehrsteilnehmer hält jedoch nicht an, sondern fährt, ohne den Unfall zu melden, davon und macht sich dadurch strafbar. Das Verkehrsschild wurde komplett zerstört und das Unfallfahrzeug muss erhebliche Beschädigungen im Frontbereich davon getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Worms 06241-8520.

