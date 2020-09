Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Vermisstenfahndung nach 49-jähriger Tschechin wird aufgehoben

Worms (ots)

Die Fahndung nach der 49-jährigen Tschechin, die seit 21.08.2020 in Worms vermisst wurde, wird aufgehoben - wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4691816. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen wird bekannt, dass sich die vermisste Frau SAGATOVA stationär in einer Klinik bei Frankfurt am Main befand. Von hier ist sie laut der behandelnden Ärztin mittlerweile regulär entlassen worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell