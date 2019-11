Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Suchaktion nach verletztem Radfahrer

Zu einer größeren Suchaktion, in deren Verlauf auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, kam es am Samstagabend im Bereich des Fallenbrunnens. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie ein bislang unbekannter Pedelecfahrer möglicherweise aufgrund Alkoholeinwirkung zu Fall gekommen war und sich hierbei eine stark blutende Gesichtsverletzung zuzog. Ohne sich um die Versorgung seiner Verletzungen oder um sein Pedelec zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte nach dem Sturz torkelnd zu Fuß vom Unfallort und ließ sein hochwertiges Zweirad zurück. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann aufgrund seiner Verletzung in eine hilflose Lage geraten war, wurde der mutmaßliche Fluchtweg von Polizeikräften mit Unterstützung des Diensthundes und des Hubschraubers mit negativem Erfolg abgesucht. Nachdem auch eine Abfrage in den umliegenden Kliniken nicht zur Identifizierung des Fahrradfahrers führte, blieb letztlich nur, das orangefarbene Pedelec der Marke "Bulls", an dem ein Karabinerhaken mit mehreren Schlüsseln hing, zur Eigentumssicherung polizeilich sicherzustellen. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise zum Besitzer des Fahrrads unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einer zuvor gemeldeten Sachbeschädigung an mehreren abgestellten Fahrzeugen im Kastanienweg stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Samstagabend eine größere Gruppe junger Männer in der Nähe fest. Ein 18-Jähriger zeigte noch vor Beginn einer polizeilichen Überprüfung den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der Beamten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Heranwachsende blutverschmierte Hände hatte, deren Verletzungen möglicherweise von den zuvor begangenen Sachbeschädigungen stammten. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle versuchte der 18-Jährige zunächst zu flüchten, konnte aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Er gelangt wegen Beleidigung und Verdachts der Sachbeschädigung zur Anzeige. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus der Gruppe, von dem im Rahmen der Ermittlungen Lichtbilder gefertigt werden sollten, schlug dem eingesetzten Beamten die Digitalkamera aus der Hand und versuchte, sich der Maßnahme zu widersetzen. Nur unter massiver Gegenwehr konnte der mit knapp 1,2 Promille deutlich alkoholisierte Jugendliche vorläufig festgenommen werden. Während des anschließenden Transports zum Polizeirevier beleidigte er die begleitenden Polizeibeamten ebenfalls. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer erziehungsberechtigten Person übergeben und wird sich nun strafrechtlich unter anderem wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Von einem Zeugen und auch von einer daraufhin alarmierten Streifenwagenbesatzung dabei beobachtet, wie sie an zwei Werbetafeln die angebrachten Plakate abrissen, wurden mehrere junge Männer am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr in der Paulinenstraße. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die leicht unter Alkoholeinwirkung stehenden Tatverdächtigen, die der Polizei gegenüber keine Erklärung für ihr Verhalten geben konnten, gelangen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zur Anzeige.

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag einen im "Seeblick" geparkten Mercedes mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Motorhaube. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Langenargen

Körperverletzung

Am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr gerieten zwei 28 und 33 Jahre alte Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in der Unteren Seestraße aus einer Nichtigkeit heraus in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 28-Jährige seinen Kontrahenten durch einen Kopfstoß und fügte ihm mit einem Messer eine kleine Schnittwunde am Finger zu. Der 33-Jährige musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben, gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Immenstaad

Pkw beschädigt

Durch einen umfallenden Bauzaun beschädigt wurde ein geparkter Pkw am Sonntagmorgen gegen 08.15 Uhr im "Seegaddel". Der Pilot eines Rettungshubschraubers versuchte, im Rahmen eines Notfalleinsatzes auf einem Baustellengelände zu landen. Vermutlich durch den Abwind des Rotors wurde der Zaun umgeworfen und fiel auf das Fahrzeug, an welchem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Der Landeversuch musste letztlich aufgrund der beengten Platzverhältnisse abgebrochen und ein alternativer Landeplatz in der Nähe angesteuert werden.

Meckenbeuren

Alkoholisiert Unfall verursacht

Mutmaßlich aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung kam ein 53-jähriger Motorrollerfahrer am Sonntagabend in der Schubertstraße zu Fall, als er nach rechts in den unbefestigten Käsbachweg einfahren wollte. Der Mann zog sich beim Sturz Verletzungen im Gesicht zu und wurde von einem Zeugen neben seinem Fahrzeug liegend aufgefunden. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurden bei dem 53-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er gelangt entsprechend zur Anzeige. An dem Motorroller entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Bedrohung

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es zunächst am Samstagabend gegen 19.15 Uhr in der Hauptstraße. Ein 60-jähriger Mann hatte zuvor die Polizei verständigt, nachdem er von seinem 84-jährigen Vater geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht worden war. Unter Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen wurde Kontakt mit den deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Beteiligten aufgenommen und die Wohnung schließlich betreten. Im Rahmen der folgenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte eine geladene Schreckschusswaffe in einer Schublade versteckt aufgefunden werden. Die Parteien wurden für den Rest der Nacht getrennt, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Seine Fortsetzung fand die Auseinandersetzung dann offenbar am Sonntagnachmittag. Am Sonntagabend sprach der 84-Jährige bei der Polizei vor und gab an, dass sein Sohn gegen 15.30 Uhr zusammen mit dessen 31-jährigem Neffen zurückgekehrt sei und der 31-Jährige ihn nach einem zunächst verbalen Streit zunächst in den Bauch getreten und im weiteren Verlauf mehrfach auf ihn eingeschlagen und eingetreten habe. Nachdem den Polizeibeamten Zweifel an der Darstellung des Mannes kamen, kontaktierten sie den Sohn, der seinerseits schilderte, dass der 84-Jährige am Nachmittag mit einem Messer auf ihn und zwei Begleiter losgegangen sei, nachdem diese noch Sachen aus der Wohnung holen wollten. Hierbei habe sein Vater den 31-Jährigen mit Schnitten am rechten Bein und am Bauch leicht verletzt, woraufhin dieser den 84-Jährigen weggestoßen und, nachdem dieser zu Boden gefallen war, das Messer weggetreten habe. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 84-Jährigen zum genauen Geschehensablauf sowie zu den Hintergründen der Taten aufgenommen.

Uhldingen-Mühlhofen

Zeugensuche nach Überholmanöver

Zeugen sucht die Polizei zu einem möglicherweise riskanten Überholmanöver am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B 31 zwischen Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen. Den Angaben eines 42-jährigen Verkehrsteilnehmers zufolge überholte der 54-jährige Fahrer eines BMW mit Münchener Ausfuhrkennzeichen diesen zunächst sehr knapp und fuhr beim Wiedereinscheren sehr dicht auf ein davor befindliches Fahrzeug auf. Im weiteren Verlauf leitete der BMW-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve trotz Gegenverkehrs erneut ein Überholmanöver ein, sodass ein entgegenkommender roter Kleinwagen ähnlich eines Fiat Panda nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der BMW konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung kurze Zeit später in Höhe Überlingen festgestellt und kontrolliert werden. Nachdem der 54-jährige Fahrer im Rahmen der Befragung den Geschehensablauf abweichend darstellte, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden roten Kleinwagens. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Deggenhausertal

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte kam es am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr in Urnau. Aus bislang nicht geklärten Gründen geriet ein 29-jähriger, mit über 2,1 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stehender Mann mit anderen Gästen in Streit. Einem 20-Jährigen versetzte er einen Faustschlag gegen den Kiefer, wogegen sich dieser mittels eines Kopfstoßes zur Wehr setzte. Im weiteren Verlauf wurde der 29-Jährige von Mitarbeitern des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes zum Ausgang gebracht, wo die Situation erneut eskalierte. Zunächst versuchte der mit etwa 1,4 Promille ebenfalls alkoholisierte 24-jährige Bruder des 29-Jährigen, die Security-Mitarbeiter anzugreifen, und konnte nur mit Mühe von diesen unter Kontrolle und vor die Gaststätte gebracht werden. Auch der 29-Jährige ging auf die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter los und schlug und trat nach diesen. Hierdurch wurden mindestens drei Angestellte leicht verletzt. Die beiden Brüder wurden schließlich nach Beendigung der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme in die Obhut von Bekannten übergeben und verließen die Örtlichkeit. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell