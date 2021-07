Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Abbiegevorgang misslingt

Worms, Klosterstraße (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befährt am Samstag den 17.07.2021 gegen 12:30 Uhr die Klosterstraße aus Richtung B9 kommend in Fahrtrichtung Schönauer Straße und beabsichtigt an der Einmündung zur Cornelius-Heyl-Straße nach links in diese einzubiegen. Da die Fahrerin beim Abbiegen das ihr entgegenkommende Fahrzeug übersieht kommt es mittig des Kreuzungsbereiches zum Zusammenstoß. Es wird keiner der beiden Fahrerinnen verletzt. Es entsteht lediglich Sachschaden. Ein beteiligtes Fahrzeug muss mittels Abschleppdienst entfernt werden, da es nicht mehr fahrbereit ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell