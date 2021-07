Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Suche nach vermeintlichen weiteren Geschädigten

Worms, Pfrimmanlage (ots)

Ein 66-jähriger fuhr mit seinem PKW aus einer Tiefgarage in der Pfrimmanlage in Worms heraus. Hierbei kollidierte er mit zwei am linken Fahrbahnrand parkenden PKW, sodass an diesen Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 6000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer vorerst von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und der Polizei melden. Noch während der Unfallaufnahme vor Ort kehrte der Fahrer mit seinem PKW zurück und fuhr unbeirrt wieder in die Tiefgarage ein. Er konnte durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wies er deutlichen Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest scheiterte, vermutlich aufgrund der zu hohen Alkoholisierung des Fahrers. An seinem eigenen PKW entstand ebenso ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7000 Euro. Am Unfallfahrzeug des Beschuldigten konnten zudem rote Farbanhaftungen, welche nicht von den bereits bekannten, beschädigten PKW stammten, festgestellt werden. Demnach ist der Fahrer vermutlich auf seinem Weg zwischen Ausfahrt aus der Tiefgarage und der erneuten Einfahrt gegen einen weiteren, bislang unbekannten PKW oder Ähnliches gestoßen. Weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell