POL-KS: Zwei nächtliche Einbrüche in der Kasseler Innenstadt: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in der Kasseler Innenstadt fast zeitgleich zu zwei Einbrüchen in eine Apotheke und in ein Schuhgeschäft. Während im Fall des Apothekeneinbruchs zwei 17 und 19 Jahre alte Tatverdächtige dank der schnellen Mitteilung eines aufmerksamen Zeitungsausträgers bei der Fahndung gestellt werden konnten, gelang Polizisten bei dem anderen Einbruch die Festnahme eines 15-jährigen Jugendlichen auf frischer Tat. Die drei Festgenommenen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, die bereits hinreichend amtsbekannt sind und keinen festen Wohnsitz haben, befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Aktuell wird von den zuständigen Ermittlern geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird.

Zunächst war gegen 4:30 Uhr die Mitteilung über den Einbruchalarm des Schuhgeschäfts in der Treppenstraße bei der Polizei eingegangen. Bei Eintreffen der sofort zum Tatort eilenden Streifen flüchtete der ertappte 15-Jährige, der bereits Bekleidung im Wert von über 1.000 Euro für den Abtransport bereitgelegt hatte, in den Keller des Geschäfts. Allerdings vergeblich, denn dort nahmen die Polizisten den Jugendlichen fest. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, war die Eingangstür des Geschäfts mit einem Hammer aufgebrochen worden. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Nur wenige Minuten später ereignete sich der Einbruch in die Apotheke in der Oberen Königsstraße, Ecke Wilhelmsstraße. Die zunächst unbekannten Täter hatten mit einem Pflasterstein die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und auf ihrem Beutezug sämtliche Schränke im Verkaufsraum durchsucht. Mit vorgefundenem Wechselgeld traten sie anschließend die Flucht über die aufgebrochene Tür nach draußen an, wurden hierbei allerdings von dem aufmerksamen Zeitungsausträger beobachtet. Neben seinem schnellen Notruf führten auch seine Täterbeschreibungen und Angaben zur Fluchtrichtung dazu, dass die hinzugeeilten Streifen die beiden Tatverdächtigen in der "Neuen Fahrt" festnehmen konnten. Die Durchsuchungen des 17- und 19-Jährigen förderte schließlich das erbeutete Bargeld aus der Apotheke zutage.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

