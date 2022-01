Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Einbruch in der Kasseler Innenstadt Bekleidung und Modeschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter in dem Bekleidungsgeschäft einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Eine Passantin hatte gestern Morgen die eingeschlagene Glastür an dem Bekleidungsgeschäft in der "Neuen Fahrt", nahe der Wilhelmsstraße, entdeckt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Täter über die aufgebrochene Eingangstür in den Laden eingestiegen und hatten dort im Anschluss hochwertige Bekleidungsstücke, ausschließlich Männerbekleidung, gestohlen. Auch eine Vitrine öffneten die Einbrecher gewaltsam und entwendeten daraus den gesamten goldfarbenen Modeschmuck. Wann genau in der Nacht der Einbruch stattfand und wie die Täter die Beute abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell