Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 39-Jähriger bei Straßenraub am Lutherplatz verletzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Donnerstag erstattete ein 39 Jahre alter Mann Anzeige bei der Kasseler Polizei, weil er am Mittwochabend auf seinem Heimweg am Kasseler Lutherplatz niedergestoßen und beraubt worden war. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer mit schwarzen Sturmhauben gehandelt haben. Das Opfer erlitt bei dem Überfall Verletzungen im Gesicht. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise auf die Täter.

Wie der 39-Jährige aus Kassel gestern in seiner Vernehmung aussagte, hatte er am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr den Lutherplatz auf dem Fußweg parallel zur Lutherstraße überquert. In Höhe der dortigen Grabsteine hatten ihn die Täter von hinten zu Boden gestoßen, ihn dann festgehalten und seine Geldbörse sowie sein Handy weggenommen. Die Räuber, zu denen er leider keine weitere Beschreibung abgeben konnte, flüchteten in unbekannte Richtung. Weil er nach eigenen Angaben deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, ging der 39-Jährige zunächst nach Hause und meldete den Raub erst am nächsten Tag bei der Polizei.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

