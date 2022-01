Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vor den Augen der Polizei: 41-Jähriger klaut Mäntel in der Fußgängerzone

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Der Diebstahl von zwei Mänteln im Wert von 100 Euro vor den Augen der Polizei wurde am gestrigen Dienstagnachmittag einem 41-jährigen Mann in der Kasseler Fußgängerzone zum Verhängnis. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, befanden sie sich gegen 17 Uhr in der Unteren Königsstraße auf Streife, als ihnen vor einem Bekleidungsgeschäft der Mann wegen seines merkwürdigen Verhaltens auffiel. Während er dort an einem Kleiderständer mit Jacken stand, sah er immer wieder nervös nach links und rechts. Hierbei erblickte er allerdings nicht die Polizisten, die inzwischen mit dem Streifenwagen direkt vor dem Geschäft angehalten hatten. Vor den Augen der Beamten nahm er zwei Mäntel vom Kleiderständer, rollte sie zusammen und ging mit der Beute unter dem Arm gemächlichen Schrittes in Richtung Stern. Nur wenige Augenblicke später klickten an einer Haltestelle die Handschellen für den überraschten 41-Jährigen aus Kassel. Da die Polizisten in der Tasche des hinreichend amtsbekannten Mannes ein Messer fanden, muss er sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

