Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel: Raub mit Schusswaffe

Kassel (ots)

Am Dienstagabend, 04.01.2022, gegen 18:50 Uhr, wurden zwei Jugendliche unter Vorhalt und Bedrohung mit einer Schusswaffe von einem männlichen Täter in Kassel - Vorderer Westen, Freiherr-vom-Stein-Straße, überfallen. Der Täter trat unter Vorhalt einer Schusswaffe an die Jugendlichen heran und raubte deren Mobiltelefone. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß, kräftig, südländisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, braune Augen. Bekleidung: Jeans,roter Hoody, Schal über Mund und Nase, dunkle dicke Jacke (Wellensteyn). Der Täter war mit einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme des Täters. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

