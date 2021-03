Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Munitionsfund in Rodenbach

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat am Samstag Munition in einer Wohnung in Rodenbach gefunden.

Er meldete der Polizei Kaiserslautern, dass er beim Entrümpeln der Wohnung eines verstorbenen Angehörigen die Munition fand. Die eintreffende Streife fand im Wohnzimmer verschiedene Munition, sowie eine Panzerabwehrwaffe vor.

Die Gegenstände wurde vom Entschärfer-Team (Delaborierer) des Landeskriminalamtes abtransportiert und auf freiem Gelände entschärft. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell