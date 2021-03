Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Personenwagen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag haben sich Diebe in der Pfaffstraße und in der Gasstraße an Autos zu schaffen gemacht. Aus einem weißen Hyundai stahlen sie zwei teure Sonnenbrillen. Wie sie es anstellten den Pkw in der Pfaffstraße zu knacken, steht aktuell nicht fest. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. In der Gasstraße gingen Unbekannte mit brachialer Gewalt vor. An einem Mercedes schlugen sie eine Autoscheibe ein. Die Täter stahlen eine Tasche mit Sportsachen. In beiden Fällen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell