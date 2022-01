Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Auto-Aufbrüche wegen Portemonnaies: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof und- Wesertor:

In den Nächten zum gestrigen Montag sowie zum Sonntag ereigneten sich in den Kasseler Stadtteilen Fasanenhof und Wesertor mehrere Auto-Aufbrüche, bei denen es der oder die unbekannten Täter auf sichtbar abgelegte Wertsachen, überwiegend Portemonnaies in geparkten Fahrzeugen, abgesehen hatten. Die oft gleichgelagerten Fälle könnten im Zusammenhang stehen, konkrete Hinweise darauf liegen jedoch bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Sie bitten nun um Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Tatorte aus der Bevölkerung.

Im Verlauf des gestrigen Montags meldeten sich fünf von Einbrüchen betroffene Fahrzeugbesitzer bei der Polizei. Die Täter waren immer gleich vorgegangen und hatten an Pkw, in denen von außen sichtbar Wertsachen lagen, die Scheiben eingeschlagen und überwiegend Portemonnaies, Taschen sowie in einem Fall zwei Päckchen Kaffee entwendet. Die Auto-Aufbrüche ereigneten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Mitternacht und Montagmorgen, 9 Uhr. Betroffen waren Autos der Hersteller Audi, Mercedes, Hyundai und Nissan, die in der Gartenstraße, Magazinstraße, Hartwigstraße, Ihringshäuser Straße sowie im "Franzgraben" abgestellt waren.

Bereits in der Nacht zum Sonntag waren ein Ford Kuga in der Wilhelm-Speck-Straße und ein VW Crafter in der Kolitzstraße aufgebrochen worden. Die Täter hatten jeweils eine Scheibe eingeschlagen und eine Brille, einen Drucker, einen Kulturbeutel und eine Geldbörse gestohlen. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Nord am Sonntagmorgen die Anzeige in der Kolitzstraße aufgenommen hatten, meldete sich eine Anwohnerin, die in der Nacht um 1:45 Uhr einen lauten Knall gehört hatte. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie an dem VW Kastenwagen einen dunkel gekleideten und etwa 1,80 Meter großen Mann, der anschließend auf einem Elektroroller in Richtung Ihringshäuser Straße davonfuhr.

Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die in den beiden betreffenden Nächten möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

