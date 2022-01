Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Niederzwehren von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Ein Einfamilienhaus in Kassel-Niederzwehren wurde am Wochenende während der Abwesenheit der Bewohner von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Nachdem die Täter gewaltsam eine Terrassentür geöffnet hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Frankfurter Straße, nahe der Dittershäuser Straße, in der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, ereignet. Durch den Garten näherten sich die Täter der rückwärtigen Terrassentür an, schlugen dort die Scheibe ein und gelangten durch das entstandene Loch in das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher vorgefundenes Geld und Schmuckstücke.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell