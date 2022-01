Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen Holzstühle an Schule in Bad Wilhelmshöhe in Brand: 15.000 Euro Schaden; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestapelte Holzstühle im Innenhof einer Schule im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe in Brand gesetzt. Glücklicherweise war das Feuer an dem Gebäude in der Hunrodstraße aus unbekannter Ursache von selbst ausgegangen, sodass kein größerer Brand entstanden war. Als eine Berechtigte den Brandschaden bei einem Rundgang am Nachmittag des Silvestertages entdeckte, war bereits alles erkaltet. Wie die an der Brandstelle eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, hatte das Feuer der brennenden Stühle auf die Fassade der Mensa übergegriffen und ließ die Fenster bersten. Die Stühle und ein Plastikmülleimer wurden vollständig zerstört. Zudem waren an der Überdachung und der Hauswand des Gebäudes Schäden durch Verrußung entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Wann genau in der Nacht die Stühle in Brand gesetzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führen die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die im Bereich Hunrodstraße/ Ringgaustraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

