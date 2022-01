Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Briefkasten von Studentenverbindung in Brand gesetzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Unbekannte haben am Silvesterabend den Briefkasten an einem von einer Studentenverbindung genutzten Haus in der Kasseler Wolfsangerstraße in Brand gesetzt. Ein Anwohner hatte gegen 21:25 Uhr wegen des brennenden Briefkastens die Feuerwehr alarmiert. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten wurde der Briefkasten vollständig zerstört. Zudem wurde die Fassade durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro beziffert. Wie die vor Ort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatten unbekannte Täter den Briefkasten durch Einwerfen eines unbekannten brennenden Gegenstands, möglicherweise eines Böllers, in Brand gesetzt.

Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motives der Sachbeschädigung ermitteln nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell