Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht nach 14 Monaten durch Fahrzeuginspektion geklärt++Verkehrsunfallflüchtiger meldet sich++Betrug durch Erschleichen von angeblichen Transportkosten++

Leer/Weener - Verkehrsunfallflucht nach 14 Monaten durch Fahrzeuginspektion geklärt. Bereits im Dezember des Jahres 2019 kam es in einem Leeraner Parkhaus an der Bürgermeister-Ehrenholz-Straße zu einem Unfall, bei welchem Pkw-Fahrer aus den Niederlanden beim Ausparken mit einem Geländewagen gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW stieß und diesen beschädigte. Der Vorfall wurde derzeit von einer Zeugin beobachtet, welche den Verursacher auch zur Rede stellte und auf den verursachten Schaden hinwies. Trotzdem zog der Verursacher es damals vor, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Die Zeugin, eine Frau aus dem Saterland, wartete erst einige Zeit auf den Halter des beschädigten BMW und hinterließ dann hinter dem vorderen Scheibenwischer eine Nachricht auf einem Zettel, dass sie Angaben zu dem Vorfall machen könne. Der Zettel rutschte jedoch unter dem Scheibenwischer heraus und landete unter der Motorhaube. Der Geschädigte, ein 54-jähriger Mann aus Weener, bemerkte selber erst einige Zeit später den Schaden an seinem Fahrzeug, verzichtete derzeit aber auf eine Anzeige, da er weder die Entstehung des Schadens, noch den Unfallort eingrenzen konnte. Am 18.03.2021 brachte der Mann aus Weener seinen Pkw zwecks einer fälligen Inspektion in eine Werkstatt. Im Rahmen der Durchsicht des Autos entdeckte der zuständige Fachmann in einem Microfilterkasten des Fahrzeuges den Zettel mit der Nachricht, welche die Zeugin 14 Monate zuvor für den Weeneraner hinterlassen hatte. Ein Rückruf bei der Saterländerin brachte den kompletten Sachverhalt zutage, da die Frau sich detailliert an den Unfall erinnern und alle Abläufe von damals darstellen konnte. Aufgrund dieser Umstände hat sich der 54-jährige umgehend an die Polizei in Weener gewandt, welche nun die Unfallanzeige aufnehmen und die Ermittlungen nach dem flüchtigen Mann aus den Niederlanden aufnehmen konnte.

Emden - Verkehrsunfallflüchtiger meldet sich Am 18.03.2021 kam es gegen 22:00 Uhr in der Hermann-Rösingh-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei welcher ein zu Zeitpunkt unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Opel Corsa beschädigte. Der Verursacher rangierte auf einem nahegelegenen Parkplatz rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei seitlich rechts gegen das Heck des Pkw Opel Corsa. Dabei wurde der betroffene Fahrzeugbereich des Corsa stark beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher zuerst unerlaubt und in Fahrtrichtung Wolthuser Straße. Kurz darauf wurde dem Mann aus der Krummhörn sein Fehlverhalten bewusst und er meldete sich bei der Polizei in Emden, um seine Unfallbeteiligung mitzuteilen.

Leer - Betrug durch Erschleichen von angeblichen Transportkosten Am 18.03.2021 meldet sich eine 42-jährige Leeranerin, die anzeigt, bei einer Kaufabwicklung auf einem Marktportal betrogen worden zu sein. Für die von ihr angebotene Ware wurde ihr von einer derzeit nicht identifizierten Frau ein höherer Kaufpreis angeboten, wenn sie als Verkäuferin denn bereit sei, die Ware über ein Transportunternehmen zu verschicken. Innerhalb des Gespräches wurde dann geschickt darauf verwiesen, dass die Verkäuferin die Transportkosten auslegen müsse und diese dann zusammen mit dem höheren Kaufpreis zurückerstattet bekäme. Nachdem die angebliche Transportkostenauslage überwiesen wurde, forderte die unbekannte Frau noch weitere Zahlungsübernahmen mit nicht nachvollziehbaren Begründungen. Der ursprünglich vereinbarte Transport und die Rückzahlungen der Kosten blieben dann aus. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Verkäufer sich nicht auf Vorauszahlungen für angebliche Dienstleistungen, vor allem in Verbindung mit Verkäufen auf Market-und Kleinanzeigenportalen einlassen sollten. Es wird auf diesen Angebotsportalen der direkte Verkauf empfohlen.

