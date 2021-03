Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstähle aus Pkw++

Emden - Diebstähle aus Pkw

In der Zeit vom 16.03.2021, 19:00 Uhr bis zum 17.03.2021, 16:00 Uhr kam es in der Sleedrieverstraße und in der nahegelegenen Kranstraße zu Diebstählen aus zwei Pkw. In der Sleedrieverstraße wurden aus einem Pkw VW Golf, der auf derzeit nicht bekannte Weise geöffnet wurde, ein Autoradio, ein Sportbeutel und andere Gegenstände entwendet. Im gleichen Tatzeitraum wurde in der Kranstraße ein Pkw VW Polo auf unbekannte Weise geöffnet und ebenfalls ein Autoradio und eine Freisprechanlage entwendet. Die Polizei hat die Vorfälle aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden fernmündlich in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die

Polizei Emden 04921-8910

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell