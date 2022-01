Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unfälle sorgen am Morgen für Verkehrsbehinderungen auf A 49 bei Niederzwehren

Kassel (ots)

A 49/ Kassel:

Zwei Unfälle sorgten am heutigen Dienstagmorgen auf der A 49 bei Kassel-Niederzwehren für Behinderungen im Berufsverkehr.

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es zunächst gegen 8:15 Uhr zwischen dem Westkreuz Kassel und der Anschlussstelle Niederzwehren zu einem Unfall gekommen. Dort war eine Tagesbaustelle eingerichtet, weshalb der rechte Fahrstreifen gesperrt war. Aus bislang unbekannter Ursache war ein 29-Jähriger aus Spangenberg mit einem Mercedes Sprinter in den dort abgestellten Absperranhänger der Autobahnmeisterei gefahren. An dem Kleintransporter, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 4.000 Euro Schaden. Mit weiteren 5.000 Euro schlägt der Schaden an dem Absperranhänger zu Buche.

Nur wenige Minuten später ereignete sich 100 Meter weiter hinten der zweite Unfall in Richtung Kassel, bei dem es sich um einen Auffahrunfall zweier Pkw auf dem linken Fahrstreifen handelte. Ein 66-Jähriger aus Fritzlar hatte mit seinem Mercedes GLA wegen stockenden Verkehrs abbremsen müssen. Der nachfolgende 35 Jahre alte Autofahrer aus Schwalmstadt reagierte nicht rechtzeitig und fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf den stehenden Wagen auf. Der 66-jährige Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstanden Sachschäden, die sich auf 11.000 Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden.

Rund 1 ½ Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis schließlich alle Fahrstreifen wieder frei waren.

