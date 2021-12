Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Mit mehr als 1,4 Promille war ein 31-jähriger Autofahrer in Pfedelbach unterwegs und verursachte einen Unfall. Am Mittwochabend befuhr der Mann mit seinem Suzuki die Gleichener Straße. Kurz vor einer Linkskurve kam er gegen 20 Uhr mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen den Randstein. Daraufhin geriet das Auto ins Schleudern und prallte auf der anderen Seite gegen eine Straßenlaterne. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, lief er davon und ließ das Unfallfahrzeug zurück. Circa 45 Minuten später tauchte der 31-Jährige wieder an der Unfallstelle auf. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann betrunken war, was ein Alkoholtest auch bestätigte. Anschließend ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 31-Jährigen wurde vor Ort noch der Führerschein abgenommen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Öhringen: Person angegriffen - Zeugen gesucht

Unbekannte griffen in der Nacht auf Donnerstag einen Mann in Öhringen an und verletzten diesen. Zwischen 22 Uhr und 23 Uhr war der 58-Jährige zu Fuß in der Rathausstraße unterwegs. Hier wurde er von einer unbekannten Personengruppe angegriffen. Vermutlich attackierten vier Männer den Mann und flüchteten anschließend. Der 58-Jährige wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit dem Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, in Verbindung zu setzen.

