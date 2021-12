Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Von der Bremse abgerutscht

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Bad Mergentheim. Gegen 11 Uhr befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Opel die Kapuzinerstraße und versuchte in eine freie Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei rutschte er vermutlich von der Bremse ab und kam auf das Gaspedal. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen geparkten Peugeot. Durch den Aufprall wurde der Peugeot auf einen Opel geschoben. Dieser begann daraufhin rückwärts zu rollen und prallte gegen einen auf der Straße fahrenden VW einer 58-Jährigen. Durch den Unfall wurde eine 63-Jährige, die in dem Peugeot saß, leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

A81 / Tauberbischofsheim: Ins Schleudern geraten

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim wurde eine Person verletzt und es entstand rund 26.000 Euro Sachschaden. Am Dienstagabend war ein 53-Jähriger mit seinem Skoda in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 18.15 Uhr befuhr der Mann die linke Spur und überholte den Opel einer 52-Jährigen. Beim Einscheren geriet der Wagen des Mannes ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Von dort wurde das Auto abgewiesen und kam auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Autobahn komplett gesperrt.

