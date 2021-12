Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Pkw beschädigt und geflüchtet

Vermutlich durch einen Lkw wurde am Dienstagmorgen ein geparkter Pkw in Weikersheim beschädigt. Eine Anwohnerin des Brunnenwegs hörte gegen 7 Uhr ein krachendes Geräusch. Dies kam wohl von einem Lkw, der einen geparkten Pkw beschädigte, der vor einem Haus im Brunnenweg stand. Der Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung Deutschordenstraße, ohne sich um die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem flüchtenden Lkw geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

