Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Warnhinweis - Betrüger am Telefon

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Telefonanrufen von Betrügern, die sich als Polizeibeamte oder Verwandte der angerufenen Person ausgaben. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

Wenn Sie einen derartigen Anruf erhalten, dann melden Sie sich bei der nächsten Dienststelle der Polizei.

Weinsberg: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Weinsberg geparkten Auto entstand in der Nacht auf Mittwoch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen Peugeot in einer Parklücke in der Schwabstraße abgestellt. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug den geparkten Wagen. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Weinsberg: Auto mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Samstag zerkratzten Unbekannte einen in Weinsberg geparkten Pkw. Die Täter begaben sich zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr zu dem Wagen, der in der Lerchenstraße abgestellt war, und beschädigten diesen mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Neckarsulm: Jugendliche angegriffen - Zeugen gesucht

Zwei 14-jährige Jugendliche wurde am Dienstagabend in Neckarsulm von einer Personengruppe angegriffen. Die beiden Mädchen waren gegen 19.15 Uhr im Bereich des Bahnhofes unterwegs, als sie auf eine weibliche Personengruppe trafen. Eine verbale Streitigkeit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als eine der 14-Jährigen zu Boden gestoßen wurde, schlug und trat die Personengruppe auf diese ein. Als das andere Mädchen versuchte ihrer Freundin zu helfen, schlug die Gruppe auch auf sie ein. Ein 15-Jähriger half den Mädchen, wodurch sich die weibliche Personengruppe zum Gleis 6 begab und in die Bahn stieg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Schwaigern: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf 6.500 Euro Sachschaden bleibt die Besitzerin eines Renault sitzen, wenn der Verursacher eines Unfalls nicht ermittelt wird. Am Dienstagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, stand der Wagen der Frau auf dem Kundenparklatz einer Bankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße in Schwaigern. Innerhalb dieses Zeitraums streifte ein anderes Fahrzeug den Renault Scenic. Anstatt anzuhalten und sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr die Person weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder den Unfall beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Nordheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Dienstag ein in Nordheim geparktes Fahrzeug. Der VW wurde am Montag gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als der Besitzer am Folgetag zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er gegen 6 Uhr eineinhalb Meter lange Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werde gebeten, sich an das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu wenden.

Heilbronn: Auto übersehen

Drei verletzte Personen und rund 16.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in Heilbronn. Am Dienstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, stand ein 29-Jähriger mit seinem Nissan in der Stuttgarter Straße auf der Linksabbiegespur in Richtung der Max-Planck-Straße. Beim Abbiegen prallte der Wagen mit einem entgegenkommenden VW eines 53-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurde der 53-Jährige und zwei der drei Mitfahrer leicht verletzt. Ob einer der beiden Beteiligten das rote Licht einer Ampel missachtet hatte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Hardthausen-Lampoldshausen: Frau bei Brand leicht verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine Pergola mit Holzboden am Mittwochvormittag in Hardthausen-Lampoldshausen in Brand. Das Feuer breitete sich über die angrenzende Hauswand aus, konnte aber durch die Feuerwehren Neuenstadt, Möckmühl und Harthausen gelöscht werden. Eine 43-Jährige wurde bei der Rettung ihres Hundes aus dem Haus leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

