POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Gegen ein Garagentor gefahren - Zeugen gesucht

An einem Garagentor in Wertheim entstand zwischen Donnerstag und Sonntag Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Eine unbekannte Person prallte mit ihrem Fahrzeug beim Wenden oder Rangieren gegen eines der fünf Garagentore in der Schwarzwaldstraße und fuhr anschließend davon. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Automat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen zwischen Samstagabend und Montagmorgen einen Staubsaugerautomaten einer Waschstraße in Tauberbischofsheim auf. Die Täter begaben sich innerhalb dieses Zeitraums zu dem Automaten in der Wertheimer Straße und hebelten den Münzbehälter auf. Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Bad Mergentheim geparkten Auto entstand am Freitagvormittag Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Besitzer hatte seinen Skoda Octavia am Freitag gegen 9 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Johann-Hammer-Straße abgestellt. Als er gegen 10.30 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen sein Wagen gestoßen war und diesen beschädigt hatte. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Weikersheim: Fußgänger übersehen und angefahren

Am Montagnachmittag prallte in Weikersheim der Wagen einer 48-Jährigen gegen zwei Fußgänger, die dadurch verletzt wurden. Gegen 16.45 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Ford Focus die Bismarckstraße in Richtung der August-Laukhuff-Straße. An dem dortigen Fußgängerüberweg übersah sie vermutlich die beiden querenden Personen und fuhr sie an. Durch den Aufprall wurde der 75-Jährige und die 73-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand an dem Auto Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Wertheim-Nassig: Kellerbrand

Ein Kellerbrand in Wertheim-Nassig löste am Dienstagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes aus. Gegen 9.45 Uhr brach in dem Keller eines Hauses in der Miltenberger Straße ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ursache des Feuers war nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt der Heizungsanlage. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

