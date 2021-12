Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein- Neufelser Mühle: Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Nachdem am Montagmorgen bei Neuenstein die Außenspiegel zweier PKW kollidierten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Lenkerin eines VW Polos fuhr gegen 7.20 Uhr in einer Fahrzeugkolone auf der L1051 von Mangoldsall in Richtung Neufels. In der Mitte der Ortschaft Neufelser Mühle kam ein unbekanntes Auto entgegen und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des Polos. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

