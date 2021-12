Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Willsbach: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht auf Samstag kam eine betrunkene Autofahrerin mit ihrem Wagen bei Willsbach von der Straße ab. Gegen 21.45 Uhr befuhr die 24-Jährige die Kreisstraße 2128 zwischen Dimbach und Willsbach. Vor Willsbach kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten bis der Mercedes an der dortigen Böschung zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 24-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Anschließend ging es für die Fahrerin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie muss sich nun wegen dem Vorfall verantworten. Insgesamt entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Ellhofen: Diesel aus LKW-Tanks entwendet

Mit einem unbekannten Gegenstand haben Diebe in Ellhofen den verschlossenen Tankdeckel einer Sattelzugmaschine geöffnet, um dann etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank zu saugen. Der LKW befand sich in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz "Gagernberg" der Autobahn 6. Im Zeitraum von 1 Uhr bis 3 Uhr machten sich dann Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen. Zeugenhinweise gehen an die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130.

Heilbronn: Kind belästigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Freitagnachmittag ein Mann ein Kind in einem Stadtbus in Heilbronn belästigte. Das 10-jährige Mädchen saß zwischen 12.50 Uhr und 13.05 Uhr mit ihren gleichaltrigen Freundinnen im Stadtbus der Linie 61 zwischen Heilbronn-Sontheim und Heilbronn-Kirchhausen. Während der Fahrt, als sich der Bus auf der Höhe der Theresienwiese befand, wurde das Mädchen von einem betrunkenen Mann angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs legte der Betrunkene seine Hand auf den Oberschenkel des Mädchens und streichelte die 10-Jährige währen der restlichen Fahrt. Andere Passagiere und der Begleiter des Betrunkenen forderten den Mann mehrfach auf, das Mädchen in Ruhe zu lassen, woraufhin er von der 10-jährigen abließ. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Der betrunkene Mann:

- westeuropäisches Aussehen - circa 30-40 Jahre alt - ungepflegtes Erscheinungsbild - schlanke Statur - circa 1,70-1,75 Meter groß - kurze rotblonde Haare - amputierter kleiner Finger - ein halb geschlossenes Auge - bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, schwarzes T-Shirt, blaue Jeanshose - trug eine Packung Fleisch in der Hand

Begleitung des Mannes:

- westeuropäisches Aussehen - circa 75 Jahre alt - ungepflegtes Erscheinungsbild - kräftige Statur - circa 1,60-1,70 Meter groß - tätowiert - graue halblange Haare - bekleidet mit einer ärmellosen Lederjacke, T-Shirt mit Totenkopf-Emblem

Die Polizei such nach Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den betrunkenen Mann und seinen Begleiter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Heilbronn geparkten Auto entstand am Freitagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen Mercedes am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelvollsortimenters in der Neckargartacher Straße in Heilbronn abgestellt. Als er gegen 15.45 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen den hinteren Kotflügel gestoßen war und diesen beschädigt hatte. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Größerer Polizeieinsatz nach Einbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher lösten am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz in Heilbronn aus. Gegen 18.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bebelstraße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Inventar. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Täter, woraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Bei der Suche war unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung nach den Einbrechern verlief erfolglos. Insgesamt konnten die Täter Gegenstände im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Heilbronn: Kupferkabel entwendet, Stadtbahnen beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende Kupferkabel am Bahndamm der Stadtbahn in Heilbronn. Die Täter begaben sich zu den Gleisen in der Jägerhausstraße im Bereich einer Bankfiliale und zwickten ein circa sieben Meter langes Kupferkabel durch. Anschließend nahmen sie es mit und flüchteten. Durch das Fehlen des Kabels entstand ein gravierender Schaden in der Leistungselektronik zweier Stadtbahnen. Des Weiteren wurde an einem Fahrleitungsmasten ein Erdungskabel abgetrennt und entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Schlägerei in Gaststätte - Zeugen gesucht

Eine Schlägerei in einer Gaststätte in Heilbronn-Sontheim führte am Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Gegen 6.15 Uhr kam es in der Lokalität in der Horkheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen. Nachdem der Wirt die Situation schlichten wollte, kam es zu Handgreiflichkeiten beider Gruppen. Bei dieser bewarfen sich die Beteiligte mit verschiedenen Gegenständen wie beispielsweise Gläser und Aschenbecher. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Streitigkeit ins Freie. Beim Eintreffen der Polizei wurden 24 Personen im Alter von 22 bis 59 Jahren angetroffen. Bestandteil der Ermittlungen ist nun die jeweiligen Tatbeteiligungen herauszufinden und mögliche weitere beteiligte Personen ausfindig zu machen. Bei dem Vorfall wurden mindestens drei Personen verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Neckarwestheim: In den Gegenverkehr gekommen - Zeugen gesucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagmorgen bei einer Verkehrsunfallflucht bei Neckarwestheim. Gegen 8 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford S-Max die Kreisstraße zwischen Neckarwestheim und Pfahlhof. Hierbei kam ihm ein Ford auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort prallte der Wagen gegen zwei Leitpfosten und einem Straßenschild. Der oder die Unbekannte hielt mit dem Ford nach dem Unfall nicht an und fuhr davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu wenden.

Brackenheim: Betrunkene Unfallverursacherin

Eine betrunkene Frau verursachte in der Nacht auf Montag einen Unfall in Brackenheim und lief davon. Gegen 22 Uhr war die 33-jährige Frau mit einem Fiat Punto in der Rosengasse unterwegs und prallte gegen einen geparkten Pkw. Anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, lief sie davon und ließ ihren Beifahrer zurück. Im weiteren Verlauf kam die Fahrerin wieder zurück zu ihrem Wagen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,1 Promille. Die 33-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Frau wurde noch in der Nacht die Fahrerlaubnis entzogen.

Talheim: Betrunkener Autofahrer verursacht 15.000 Euro Sachschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Talheim. Gegen 8.15 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem BMW 320d auf der Bundesstraße zwischen Talheim und Heilbronn-Sontheim unterwegs. Auf dieser Strecke kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Steinrabatte des Gehwegs und zwei Leitpfosten. Nach dem er circa zehn Meter entlang der linken Böschung fuhr, lenkte er den Wagen wieder in Richtung seiner eigentlichen Fahrbahn. Dabei kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte von einem Straßengraben ab und schleuderte wieder zurück. Schlussendlich kam der Wagen am rechten Fahrbahnrand quer zur Straße zum Stehen. Keiner der drei Insassen wurde bei dem Unfall verletzt. Der 26-jährige Fahrer war jedoch betrunken. Ein Alkoholtest zeigte knapp 1,5 Promille an, woraufhin er zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt.

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Die Polizei sucht nachdem ein Betrunkener am Freitagabend mit seinem Auto in Bad Friedrichshall unterwegs war nach Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Der 71-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 27 von Neckarsulm kommend in Richtung Offenau unterwegs. Hierbei geriet der Wagen mehrfach auf die Gegenfahrspur. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell