Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim-Allfeld: BMW in Flammen

Wohl wegen eines technischen Defekts geriet am Sonntagabend in Billigheim-Allfeld ein Auto in Brand. Gegen 19 Uhr informierten die Besitzer die Einsatzkräfte, dass der Motor des Wagens während der Fahrt nicht mehr reagierte. Als der BMW in der Neudenauer Straße abgestellt wurde, brach im Motorraum ein Feuer aus. Dieses konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 19.000 Euro.

Mosbach: Skoda von Unbekanntem beschädigt

Eine unbekannte Person beschädigte am Sonntag einen in Mosbach geparkten Skoda Fabia. Der Fahrer hatte den Wagen gegen 16 Uhr in der Reichenbucher Straße abgestellt. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er daran Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Vermutlich war der Lenker oder die Lenkerin eines anderen Fahrzeugs beim Vorbeifahren an dem Skoda hängengeblieben und war daraufhin anstatt den Unfall zu melden einfach weitergefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Limbach-Wagenschwend: Hoher Schaden bei Unfall

Auf einer Landesstraße bei Limbach-Wagenschwend kam es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit teuren Folgen. Eine 61-Jährige wollte gegen 11.30 Uhr mit ihrem Chevrolet von der Stümpfelbrunner Straße auf die L524 abbiegen und übersah dabei wohl den aus Richtung Scheidental kommenden Ford eines 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an den beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Adelsheim: Wer hat die Schranke verbogen?

Die Beschrankung eines Supermarktparkplatzes in Adelsheim wurde in der Nacht auf Samstag von einer unbekannten Person beschädigt. Zwischen 21.15 Uhr am Freitagabend und 4.45 Uhr am Samstagmorgen machte sich der Täter gewaltsam an der Schrankenanlage in der Unteren Austraße zu schaffen. Die Schranke wurde verbogen und der Standfuß aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher des Schadens machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

