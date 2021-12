Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Wertheim, Bad-Mergentheim, Tauberbischofsheim: Kontrollaktion erfolgreich

Sechs Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim führten am Sonntag mobile und stationäre Kontrollen auf der Autobahn 81 im Main-Tauber-Kreis durch. Hierbei kontrollierten sie in der Zeit von 14 Uhr bis 20.30 Uhr 46 Fahrzeuge und 53 Personen. Das Ergebnis waren zwei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die Sicherstellung von Marihuana, mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, neun Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie drei Verwarnungen und ein Bericht an die Zulassungsstelle. Außerdem wurde ein Kennzeichen, das zur Sachfahndung ausgeschrieben war, sichergestellt und eine Sicherheitsleistung von 500 Euro erhoben.

Igersheim: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Eine 50-Jährige kollidierte mit ihrem Ford am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim mit dem Mercedes einer 26-Jährigen. Die Ford-Lenkerin war gegen 14.30 Uhr auf der Oesfelder Straße in Igersheim-Bernsfelden unterwegs und wollte nach rechts auf die B 19 abbiegen. Dort übersah sie vermutlich den von links heranfahrende Mercedes und prallt in die rechte Fahrzeugseite. Hierdurch wurde die 26-Jährige leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.500 Euro.

Boxberg: Geld in Getränkemarkt gestohlen

Ein bisher unbekannter Mann entwendete am Samstagabend in Boxberg Geld aus der Kasse eines Getränkemarktes. Drei Personen betraten gegen 19.15 Uhr den Markt in der Kurpfalzstraße und wollten für rund 300 Euro Getränke kaufen. Während der Bezahlung erlangte einer der "Kunden" Zugriff zur Kasse und entnahm zunächst unbemerkt Bargeld aus dieser. Als dem Verkäufer im Nachhinein Bedenken kamen, zählte er seine Kasse und bemerkt das Fehlen mehrerer hundert Euro. Der Dieb wurde als 1,65 Meter groß beschrieben und hatte kurze Haare. Er trug braune Kleidung. Seine Begleiter waren ebenfalls männlich, sie wurden auf 30-40 Jahre und etwa 19 Jahre geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Grünsfeld-Zimmern: Person bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 23-Jähriger zog sich am Samstagnachmittag schwere Handverletzungen zu, als er einen Pkw in Grünsfeld-Zimmern reparierte. Der junge Mann wechselte im "Alter Messelhäuser Weg" gegen 13.30 Uhr den Stoßdämpfer eines Pkw, als ein Federspanner abrutschte und seine Hand einquetschte. Die Feuerwehr musste den Verletzten befreien und er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell