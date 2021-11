Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freisbach - Einbruch in Garage

Freisbach (ots)

In dem Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochabend brachen bisher unbekannte Täter in eine Garage in der Gartenstraße in Freisbach ein und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Täter gelangten vermutlich über den frei zugänglichen Hof an die angrenzende Garage und hebelten die Garagentür auf. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

