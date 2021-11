Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - mehrere Farbschmierereien

Lingenfeld (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch beschmierten bisher unbekannte Täter den Haupteingang der Realschule und eine Gebäudewand der Grundschule in Lingenfeld mit schwarzer Sprühfarbe. Weiterhin beschmierten die unbekannten Täter eine Betonwand in der Beetovenstraße in Lingenfeld. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

