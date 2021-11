Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Wohnungseinbruch

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern - Am 24.11.2021, zwischen 04:30 Uhr und 10:40 Uhr wurde in ein Wohnhaus in Bad Bergzabern, in der Lessingstraße, eingebrochen. Hierbei wurden alle Räume durchwühlt und Bargeld entwendet. Zeugen, welche zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

