Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 64-jährige Radfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Edenkoben (ots)

Am Mittwoch, den 24.11.2021, kam es gegen 09:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 64-jährigen Fahrradfahrerin. Die Pkw-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen aus der Bahnhofstraße (von der Bismarckstraße kommend) in die Bahnhofstraße (Richtung Staatsstraße) die von links kommende bevorrechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte die Radfahrerin schwer und zog sich eine Unterschenkelfraktur sowie Schürfwunden im Gesicht zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell