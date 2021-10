Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Nach Verkehrsunfall mit Roller geflüchtet

Römerberg (ots)

Am 18.10.2021 um 16:10 Uhr befuhr eine 30-jährige Römerbergerin mit ihrem PKW die Berghäuser Straße in Römerberg auf Höhe des Netto-Marktes. Zeitgleich befuhr ein Motorroller verbotswidrig und mit einer der Verkehrssituation unangepassten Geschwindigkeit die Fußgängerfurt in der Berghäuser Straße, kommend aus der Einmündung "Im Oberen Berg". Dem Fahrer des Motorrollers war ein Bremsen nicht mehr rechtzeitig möglich, sodass der Motorroller mit der Fahrertür des PKW kollidierte und der Rollerfahrer stürzte. Die 30-Jährige stieg aus ihrem PKW und teilte ihm mit, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin stieg der Rollerfahrer wieder auf und flüchtete. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten allerdings kurze Zeit später zur Feststellung des geparkten Rollers und letztlich zur Ermittlung des 15-jährigen Rollerfahrers, der sich durch den Sturz leicht am Rücken verletzt hatte und seine Unfallbeteiligung einräumte. Ein Grund für seine Flucht dürfte ein gestohlenes Versicherungskennzeichen gewesen sein, welches am Roller montiert war. Weiterhin verfügte der Jugendliche nicht über eine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

