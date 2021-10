Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auseinandersetzung nach Begegnung im Straßenverkehr

Speyer (ots)

Am 18.10.2021 um 11 Uhr befuhr ein 22-jähriger Speyerer mit seinem Elektro-Scooter den Edith-Stein-Platz in Richtung des Domes und kreuzte dabei den Weg eines 55-jährigen PKW-Fahrers aus Speyer, welcher den Platz in Richtung des Schillerwegs befuhr. Aufgrund der Betätigung der Hupe durch den 55-Jährigen führte der 22-Jährige eine mutmaßlich beleidigende Geste aus, woraufhin der 55-Jährige aus seinem PKW ausstieg. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern, in deren Verlauf getreten wurde und sowohl der E-Scooter beschädigt als auch der Seitenspiegel des PKW zerstört wurde. Beide Männer wurden leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde aufgrund von Bauchschmerzen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell