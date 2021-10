Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht von Samstag (23:10 Uhr) auf Sonntag (01:00 Uhr) die Medenheimer Straße von Altrip in Richtung Neuhofen. Auf der Höhe des Waldfriedhofs beschädigte der Fahrzeugführer ein am Fahrbahnrand befindliches Schild sowie einen Straßenpfosten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch einen Zeugen wurde ein mehrmaliges "Reifenquietschen" vernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

