Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Versuchter Wohnungseinbruch

Mutterstadt (ots)

Am 16.10.2021, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Reihenhaus in der Schlesierstraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in das Haus zu gelangen. Möglicherweise wurden die Täter durch einen Alarmsensor gestört. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell