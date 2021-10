Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - "Frisierter" Mofa-Roller

Geseke (ots)

Am Donnerstag (30. September), gegen 18.45 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung drei Roller-Fahrer an der Albert-Brand-Straße. Auf Nachfrage gab ein 17-Jähriger auch zu, dass sich an seinem Gefährt zahlreiche veränderte Bauteile befänden, die zu einer Leistungssteigerung führen würden. Der Test auf dem angeforderten Rollenprüfstand bestätigte mit 87 km/h die Angaben des Jugendlichen. Da er über keinen ausreichende Fahrerlaubnis verfügte, wurde eine Anzeige wegen des Fahrers ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer-, Pflichtversicherungsgesetz und die Straßenverkehrsordnung gefertigt. (reh)

